Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Peki 12 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte ayrıntılar...

1 /6 Motorine zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından 12 Kasım 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

2 /6 AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 12 Kasım 2025 itibariyle şu şekilde:

İstanbul (Avrupa) Benzin:53.72 TL/LT Motorin:57.58 TL/LT Otogaz:27.71 TL/LT









3 /6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL Motorin litre fiyatı: 57.48 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL







4 /6 Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL Motorin litre fiyatı: 58.64 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL









5 /6 İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.94 TL Motorin litre fiyatı: 58.98 TL LPG litre fiyatı: 56.82 TL



