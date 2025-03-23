At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları Beştepe Millet Camisi'ni ziyaret etti: Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik

Hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları Beştepe Millet Camisi'ni ziyarette bulundu.
Burada namaz kılan İspanyol hacı adayları, daha sonra cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.
Hacı adaylarından Abdallah Hernandez, çok zorlu bir yolculuğun ardından geldikleri Türkiye'de rahata kavuştuklarını söyledi.
"Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik"
Geçtikleri Avrupa ülkelerinde birçok sorun yaşadıklarını belirten Hernandez, "Türkiye'de polis bize rehberlik etti, yolda öncülük etti. Bizleri koruyup iftara da davet ettiler. Gayet sıcak davrandılar. Geçtiğimiz köylerdeki insanlar da bizi çok sıcak karşıladılar. Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik" dedi.
Hernandez, hac yolculuğunu tamamlamak için Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a geçmeyi planladıklarını dile getirdi.
Hacı adayları daha sonra Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen ramazan etkinliklerini yerinde inceledi ve Millet Kütüphanesi'ni gezdi.
İspanyol hacı adayları, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) Hamamönü'ndeki Güzel İşler Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte başkentlilerle bir araya geldi.
Burada yolculuğa nasıl başladıklarını, atlara olan ilgilerini ve yol boyunca karşılaştıkları olayları anlatan hacı adayları, katılımcıların sorularını cevapladı.