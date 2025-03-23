At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları Beştepe Millet Camisi'ni ziyaret etti: Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik

"Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik"

Geçtikleri Avrupa ülkelerinde birçok sorun yaşadıklarını belirten Hernandez, "Türkiye'de polis bize rehberlik etti, yolda öncülük etti. Bizleri koruyup iftara da davet ettiler. Gayet sıcak davrandılar. Geçtiğimiz köylerdeki insanlar da bizi çok sıcak karşıladılar. Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik" dedi.