Tarihi ödül resmen açıklandı! Ay-yıldızlılar play-off'u geçerse kasa dolup taşacak: İşte 2026 Dünya Kupası para ödülleri…

08:2318/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
2026 yılında Amerika, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuva öncesi FIFA, kesenin ağzını sonuna kadar açtı. 2022 yılına oranla yüzde 50 artışa giden dünya futbolunun patronu, dağıtılacak toplam prim miktarını tam 727 milyon dolara çıkardı. İşte 2026 Dünya Kupası para ödülleri…

FIFA, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde turnuvada dağıtılacak para ödüllerini açıkladı.


2026 Dünya Kupası'ndaki ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen turnuvaya göre yüzde 50 arttı.


FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Şampiyon olan ülke 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon dolar, üçüncü ise 29 milyon dolar kazanacak.


2026 Dünya Kupası için açıklanan ödüller şöyle:


Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5-8. sıra: 19 milyon dolar

9-16. sıra: 15 milyon dolar

17-32. sıra 11 milyon dolar

33-48. sıra: 9 milyon dolar

* Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak



2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak A Milli Takım, turnuvada yer alması halinde en az 10.5 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

Milli takım katılım bedeli olarak 1.5 milyon dolar, performans ödülü olarak en az 9 milyon dolar kazanacak.


A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off'unda ilk olarak Romanya ile karşılaşacak. 

Milli takım bu turu geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde mücadele edecek.




#2026 Dünya Kupası
#Türkiye
#FIFA
