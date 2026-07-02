Zidane sonrası bir ilk

Folarin Balogun, Bosna-Hersek karşısında hem gol attı hem de kırmızı kart gördü. ABD'li futbolcu, böylece Zinedine Zidane'dan sonra Dünya Kupası'nda aynı maçta gol atıp oyundan ihraç edilen ilk oyuncu oldu.



