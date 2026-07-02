2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahiplerinden ABD, Levi's Stadyumu'nda ağırladığı Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Mücadeledeki ilk golü atan Balogun, 64. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. ABD - Bosna Hersek maç özeti haberimizde.
Dünya Kupası son 32 turunda ABD ile Bosna-Hersek karşılaştı.
Levi's Stadyumu'nda oynanan maçın 45. dakikasında Balogun takımını öne geçirdi.
Soyunma odasına ABD'nin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.
51. dakikada Edin Dzeko, sakatlığı sebebiyle yerini Mahmic'e bıraktı.
Balogun, 64. dakikada VAR kontrolünün ardından direkt kırmızı kart gördü.
Tillman, 82. dakikada frikikten attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Maçın kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve ABD, Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup etti.
Pochettino'nun ekibi son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.
ABD'den üst üste 4. son 16
ABD, katıldığı son 4 Dünya Kupası'nda da son 16 takım arasına kalmayı başardı.
2010, 2014 ve 2022'nin ardından 2026'da da eleme aşamasında yoluna devam eden ev sahibi ekip, turnuvadaki istikrarını sürdürdü.
Zidane sonrası bir ilk
Folarin Balogun, Bosna-Hersek karşısında hem gol attı hem de kırmızı kart gördü. ABD'li futbolcu, böylece Zinedine Zidane'dan sonra Dünya Kupası'nda aynı maçta gol atıp oyundan ihraç edilen ilk oyuncu oldu.
2006 Dünya Kupası finalinde Fransa formasıyla İtalya'ya karşı penaltıdan gol atan Zinedine Zidane, uzatma bölümünde Marco Materazzi'ye yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Bosna Hersek'e karşı yenilmezlik sürdü
ABD ile Bosna Hersek, daha önce 3 kez hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.
Bu maçlarda ABD 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Bosna Hersek rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamamıştı.
Ev sahiplerinin tamamı son 16'da
2026 Dünya Kupası'nın 3 ev sahibi de son 16 turuna yükseldi.
Kanada, Meksika ve ABD, kendi evlerinde oynanan turnuvada eleme aşamasında yoluna devam ediyor.
Balogun'dan LeBron selamı
Folarin Balogun, Bosna Hersek karşısında attığı golün ardından LeBron James'in ikonik "Silencer" sevincini yaptı.
ABD - BOSNA HERSEK MAÇ ÖZETİ
ABD - Bosna Hersek maç özetini izlemek için TIKLAYIN.