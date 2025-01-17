Acun Ilıcalı Galatasaraylı eski oyuncuyu transfer etti: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etti.
Acun Ilıcalı hem Fenerbahçe için hem de Hull City için transfer çalışmalarına devam ediyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı, aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü'nde de asbaşkanlık yapıyor.
Hull City, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen bir oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
City, 37 yaşındaki kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hull City, son derece deneyimli kanat oyuncusu Nordin Amrabat ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar."
"Fas asıllı 37 yaşındaki oyuncu, 19 yıllık seçkin kariyeri boyunca 600'den fazla maça çıktı ve 10 kulüpte 97 gol atıp 104 asist yaptı."