Ahmet Çakar'dan derbi tahmini

16:042/11/2025, Pazar
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle tahminini açıkladı ve skor verdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak yeni bir çıkış arıyor. Sarı-lacivertliler de ezeli rakibini devirerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Beyaz Futbol yorumcuları Ertem Şener, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, sonucu merakla beklenen derbiyle ilgili tahminlerini açıkladı. İşte o tahminler:

Ertem Şener: Fenerbahçe kazanır.

Sinan Engin: Sinan Engin: Beşiktaş kazanır.

Abdülkerim Durmaz: Beşiktaş kazanır. 

Ahmet Çakar: Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe'yi yenemez. 1-1 ya da Fenerbahçe kazanır.

Rasim Ozan Kütahyalı: Fenerbahçe kazanır.

