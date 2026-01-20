Yeni Şafak
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran tahmin

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran tahmin

14:3320/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk edeceği maçla ilgili iddialı bir tahminde bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 6 haftada topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla 8. sırada bulunuyor

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede oldukça net ve iddialı ifadeler kullandı. Çakar’ın sözleri Galatasaray cephesinde tepki topladı.

Çakar, "Maç Atletico Madrid’in galibiyetiyle biter. Atletico en az iki fark, üç fark, dört farkla kazanır. Kızıyorsunuz bana ama futbolun bir gerçeği var. İlk 8’e kalmak için Atletico Madrid kazanmak zorunda. Atletico Madrid’in bu maçı kazanamaması gibi bir olasılık yok" ifadelerini kullandı.

Çakar’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarları tecrübeli yorumcunun açıklamalarına tepki gösterdi.

