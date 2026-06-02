Ahmet Çakar’dan Montella’ya sert tepki: Yazıklar olsun!

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu resmen netleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik nihai listede tercihler dikkat çekerken, kadro dışında kalan bazı oyuncular futbol kamuoyunda tartışma çıkardı.
Daha önce açıklanan 35 kişilik geniş aday kadrodan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı son kadroya dahil edilmedi.
Kadro dışında kalan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, olası sakatlık durumlarına karşı hazır beklemek üzere ABD'ye gidecek ekipte yer alacağı açıklandı.
Nihai listenin açıklanmasının ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çakar, kadroya alınmayan bazı oyuncuların performanslarını örnek göstererek Montella'nın tercihlerini eleştirdi.
Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir'i kadroyu almayıp kötü bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'yi Amerika’ya götürmek nasıl bir mantıktır. Hep söylüyorum çakal menajerler sadece dünya futbolu değil Türk futbolunu da yönetmektedirler. Yazıklar olsun sana Montella!"