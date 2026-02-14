Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi tahmini

Futbol yorumcuları Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Ertem Şener ve Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak kritik mücadeleyle ilgili tahminlerini açıkladı.
Süper Lig’in 22. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.
49 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlileri, 45 puanla üçüncü basamakta yer alan bordo-mavililer takip ediyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadeleye ilişkin Beyaz Futbol yorumlarından tahminler geldi.
Sinan Engin karşılaşmayı Trabzonspor’un kazanacağını öngörürken, Rasim Ozan Kütahyalı da benzer yönde tahminde bulundu ve bordo-mavililerin galip geleceğini söyledi.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.
Abdülkerim Durmaz skor tahmini yaparak maçın 2-1 Fenerbahçe lehine sonuçlanacağını dile getirdi.
Ertem Şener ise derbinin kazanan çıkmadan berabere tamamlanacağını savundu.