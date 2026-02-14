Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi tahmini

Futbol yorumcuları Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Ertem Şener ve Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak kritik mücadeleyle ilgili tahminlerini açıkladı.

1 /6 Süper Lig’in 22. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

2 /6 49 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlileri, 45 puanla üçüncü basamakta yer alan bordo-mavililer takip ediyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadeleye ilişkin Beyaz Futbol yorumlarından tahminler geldi.

3 /6 Sinan Engin karşılaşmayı Trabzonspor’un kazanacağını öngörürken, Rasim Ozan Kütahyalı da benzer yönde tahminde bulundu ve bordo-mavililerin galip geleceğini söyledi.

4 /6 Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.

5 /6 Abdülkerim Durmaz skor tahmini yaparak maçın 2-1 Fenerbahçe lehine sonuçlanacağını dile getirdi.