Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Nassr evinde Damac’ı konuk edecek. Bugün saat 17.40’ta başlayacak karşılaşma TRT Spor, tabii ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Ligde 22 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr liderlik yarışını bırakmamak için mutlaka galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Al Nassr - Damac FC maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Nassr ve Damac FC karşı karşıya gelecek.
12. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyeti bulunuyor.
Damac FC rakibine 1 kez galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Al Nassr ligde 22 puanla 3. sırada yer alıyor.
Damac FC ise 14 puanla 11. sırada yer alıyor.
Al Nassr rakibine karşı oynadığı son 6 maçta galip gelmesini bildi.
AL NASSR - DAMAC FC MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Al Nassr - Damac FC maçı bugün saat 17.40’ta başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
AL NASSR - DAMAC FC CANLI İZLE
Al Nassr - Damac FC maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.