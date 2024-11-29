AL NASSR - DAMAC FC CANLI İZLE

Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Nassr evinde Damac’ı konuk edecek. Bugün saat 17.40’ta başlayacak karşılaşma TRT Spor, tabii ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Ligde 22 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr liderlik yarışını bırakmamak için mutlaka galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Al Nassr - Damac FC maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Nassr ve Damac FC karşı karşıya gelecek.



2 /8 12. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyeti bulunuyor.

3 /8 Damac FC rakibine 1 kez galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

4 /8 Al Nassr ligde 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

5 /8 Damac FC ise 14 puanla 11. sırada yer alıyor.



6 /8 Al Nassr rakibine karşı oynadığı son 6 maçta galip gelmesini bildi.



7 /8 AL NASSR - DAMAC FC MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Al Nassr - Damac FC maçı bugün saat 17.40’ta başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

