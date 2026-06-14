Almanya Curaçao maç özeti, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nun açılış karşılaşmasının ardından gündeme geldi. Almanya, Nmecha, Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown ve Deniz Undav’ın golleriyle Curaçao’yu 7-1 mağlup ederken, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Curaçao’nun turnuvadaki ilk golünü Comenencia kaydetti. Almanya Curaçao maç sonucu, goller, önemli anlar ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.
Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nun açılış maçında Curaçao’yu 7-1 mağlup etti. İlk kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Curaçao ise Comenencia’nın golüyle turnuva tarihindeki ilk golünü kaydetti.
Almanya Curaçao maçında 8 gol
Almanya Curaçao maç özeti, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan açılış karşılaşmasının ardından futbolseverler tarafından araştırılıyor. Almanya, Curaçao karşısında 7-1 kazanarak turnuvaya üç puanla başladı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Nmecha’nın golüyle öne geçen Almanya, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Curaçao, 21. dakikada Comenencia’nın attığı golle skoru 1-1’e getirdi.
Curaçao Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı
Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Curaçao, Almanya karşısında tarihi bir an yaşadı. Yaklaşık 185 bin nüfusa sahip ülkenin turnuvadaki ilk golünü Comenencia kaydetti.
Sağ kanatta topla buluşan Comenencia, ceza sahasına hareketlenen Hansen’i düşündü. Almanya savunmasının müdahalesinin ardından yeniden önünde kalan topa bekletmeden vuran Comenencia, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.
Almanya 38. dakikadan sonra farkı açtı
Curaçao’nun beraberlik golünün ardından yeniden oyunun kontrolünü ele alan Almanya, 38. dakikada Schlotterbeck ile bir kez daha öne geçti. İlk yarının uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı gole çeviren Havertz, devre arasına 3-1’lik üstünlükle girilmesini sağladı.
Almanya, ikinci yarıya da golle başladı. Musiala’nın 47. dakikadaki golünün ardından Brown, Deniz Undav ve Havertz skoru belirleyen isimler oldu.
Karşılaşmada kaydedilen goller şöyle:
- 6. dakika: Nmecha – Almanya
- 21. dakika: Comenencia – Curaçao
- 38. dakika: Schlotterbeck – Almanya
- 45+5. dakika: Havertz (penaltı) – Almanya
- 47. dakika: Musiala – Almanya
- 68. dakika: Brown – Almanya
- 78. dakika: Deniz Undav – Almanya
- 88. dakika: Havertz – Almanya
Almanya’nın sıradaki rakibi Fildişi Sahili
Sahadan 7-1 galip ayrılan Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası’na üç puanla başladı. Tarihindeki ilk Dünya Kupası karşılaşmasına çıkan Curaçao ise E Grubu’nun ilk haftasını puansız tamamladı.
Almanya, grubun ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Curaçao’nun bir sonraki rakibi ise Ekvador olacak.