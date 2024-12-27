Amad Diallo'dan Arda Güler itirafı: Onu taklit ettim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Amad Diallo, gol sevincini Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'den esinlendiğini açıkladı.
Manchester United'ın 22 yaşındaki genç yıldızı Amad Diallo, gol sevincinde Arda Güler'i taklit ettiğini itiraf etti.
Fildişi Sahilli yıldız, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Bu sevinci ilk kez Real Madrid forması giyen Arda Güler'de gördüm. Aynısını yapmayı denedim çünkü çok beğendim. Avrupa Ligi'nde PAOK'a karşı iki gol birden atmıştım ve uzun süredir de kazanamıyorduk."
"Dolayısıyla bu goller benim ve takımım adına çok şey ifade ediyordu. Gol atmayı seviyorum ve bu Avrupa'da olunca daha mutlu oldum. Kulübüm için tarih yazmak istiyorum."
"Arda'yı seviyorum. İyi bir insan ve iyi bir genç futbolcu. Real Madrid'de oynayan üst düzey bir oyuncu, şu anda dünyanın en iyi yerlerinden birindedir."
"Onun sevincini gördüm ve onu taklit etmeye çalıştım. Çünkü gol kutlamasını beğendim. Belki gelecek sefer aynı sevinci yapmam, belki yaparım ama şu anda bunu yapıyorum."