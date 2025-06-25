Arda Güler anketi sonuçlandı: Yüzde 86'sı 'evet' dedi

İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir anket yapıldı. Anket sonucu milli futbolcuya duyulan güveni ve beklentileri gözler önüne serdi.
Teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde istediği süreleri bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişi sonrası kendisini göstermeye başladı.
Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca’yı 3-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran milli futbolcu, Alonso'nun kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.
Maçta 60 dakika süre alan Arda Güler, performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı.
İspanyol basınında Arda Güler'le yapılan ankette de 20 yaşındaki futbolcuya olan güven gözler önüne serildi.
AS'ın yaptığı "Arda Güler ilk 11'de oynamalı mı?" başlıklı ankete katılan taraftarların yüzde 86'sı "Evet" cevabını verdi. Ankete olumsuz yanıt verenlerin oranı ise yüzde 14'te kaldı.
Real Madrid taraftarlarının büyük destek verdiği Arda Güler'in yeni sezonda takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında olması bekleniyor.
AS'ın Arda Güler anketinin sonucu