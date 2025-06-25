Arda Güler anketi sonuçlandı: Yüzde 86'sı 'evet' dedi

İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir anket yapıldı. Anket sonucu milli futbolcuya duyulan güveni ve beklentileri gözler önüne serdi.

1 /7 Teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde istediği süreleri bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişi sonrası kendisini göstermeye başladı.

2 /7 Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca’yı 3-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran milli futbolcu, Alonso'nun kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.



3 /7 Maçta 60 dakika süre alan Arda Güler, performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı.

4 /7 İspanyol basınında Arda Güler'le yapılan ankette de 20 yaşındaki futbolcuya olan güven gözler önüne serildi.

5 /7 AS'ın yaptığı "Arda Güler ilk 11'de oynamalı mı?" başlıklı ankete katılan taraftarların yüzde 86'sı "Evet" cevabını verdi. Ankete olumsuz yanıt verenlerin oranı ise yüzde 14'te kaldı.

6 /7 Real Madrid taraftarlarının büyük destek verdiği Arda Güler'in yeni sezonda takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında olması bekleniyor.