Arda Güler Fenerbahçe'ye yine kazandırdı! Çılgın gelir

09:2926/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Benfica'yı elediği maçta forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in bonus maddesi aktif oldu. Yıldız isim, eski takımı Fenerbahçe'ye yine para kazandırdı. İşte detaylar...

Real Madrid, Portekiz'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Benfica'yı İspanya'da 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkarken, 84 dakika sahada kaldı.

100. maçına çıkmasıyla birlikte Arda Güler'in bonusları tekrar devreye girdi ve 21 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin kasasına doldurmaya devam etti. Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçında oynayarak Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.

Fenerbahçe’nin 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeli artı 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid’e sattığı Arda Güler, şu ana kadar bonuslardan sarı-lacivertlilerin kasasına 8 milyon euro koydu.

NTV Spor'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, 25 maç sonra 2 milyon euroluk son bonusu aktif edecek ve 10 milyon euroluk bonus maddesinin tamamını sarı-lacivertlilere kazandırmış olacak.

Arda Güler, Fenerbahçe'ye şu anda bonservis bedeliyle birlikte 28 milyon euro para kazandırdı. 

Milli futbolcu, 25 maç daha eflatun-beyazlıların formasını giymesi durumunda bu rakamı 30 milyon euroya yükseltecek. Öte yandan sözleşmeye göre Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20'lik pay alacak.

