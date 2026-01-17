Arda Güler Real Madrid'i kurtardı: Skor katkısı üç puanı getirdi | VİDEO

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Levante'ye karşı oynanan maçta sonradan oyuna dahil olarak skor katkısı verdi. Madrid sahadan galibiyetle ayrılırken kötü gidişata son verdi.
İspanya LaLiga 20. haftasında Real Madrid sahasında Levante ile karşı karşıya geldi. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Madrid takımı, kendi sahasında tepkiyle karşılandı. Protestolara maruz kalan futbolcular, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Levante karşısında maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Mbappe'nin kazandığı penaltı öncesi verdiği pasla pozisyonun oluşmasını sağlayan Arda, 65. dakikada da golün asistini yapan isim oldu.
Asencio'nun attığı gol öncesi kornerde topun başına geçen 20 yaşındaki yıldız orta saha, yaptığı asistle farkın açılmasını sağlarken, skor katkısıyla galibiyette kritik rol oynadı. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Madrid kazanarak maç fazlasıyla zirve ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
İşte Arda Güler'in Levante karşısında yaptığı asist. Milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla toplamda 29 karşılaşmada 3 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi.