Arda Turan Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor: Bundesliga devi de devrede!

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon planlamaları sürerken, sarı-lacivertlilerin yerli yıldızlarından biri için transfer çanları çalıyor. Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ve Almanya’nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu için transfer yarışına girdi.
Jose Mourinho yönetiminde kadro planlamasını da yavaş yavaş şekillendiren sarı-lacivertlilerde milli futbolcu için önemli bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre; Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakthar Donetsk'in ardından Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt da İsmail Yüksek'e talip oldu.
Mourinho'nun takımın başına gelişinin ardından Fenerbahçe'de çok fazla süre bulamayan İsmail'in de ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.
26 yaşındaki milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'daki yerini kaybetmemek için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi en önemli sebeplerin başında geliyor.
Öte yandan Kanarya'nın transferlere kaynak yaratabilmek adına İsmail'in satışına onay verebileceği iddiaları da gündeme gelmişti.
2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayı 30 kez giyen İsmail Yüksek 1706 dakika süre alırken 2 asist yaptı.