Arda Turan Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor: Bundesliga devi de devrede!

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon planlamaları sürerken, sarı-lacivertlilerin yerli yıldızlarından biri için transfer çanları çalıyor. Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ve Almanya’nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu için transfer yarışına girdi.

1 /6 Jose Mourinho yönetiminde kadro planlamasını da yavaş yavaş şekillendiren sarı-lacivertlilerde milli futbolcu için önemli bir gelişme yaşandı.



2 /6 beIN Sports'un haberine göre; Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakthar Donetsk'in ardından Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt da İsmail Yüksek'e talip oldu.



3 /6 Mourinho'nun takımın başına gelişinin ardından Fenerbahçe'de çok fazla süre bulamayan İsmail'in de ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.



4 /6 26 yaşındaki milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'daki yerini kaybetmemek için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi en önemli sebeplerin başında geliyor.



5 /6 Öte yandan Kanarya'nın transferlere kaynak yaratabilmek adına İsmail'in satışına onay verebileceği iddiaları da gündeme gelmişti.

