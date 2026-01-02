Aslan’a piyango vurdu: İstenmeyen adamdı, 6 milyon euro getiriyor: İşte yeni takımı ve bonservis bedeli…

Galatasaray'ın sezon başında Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta için Brezilya'dan müjdeli haber geldi. Gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi olan 26 yaşındaki savunmacı için Vasco yönetimi düğmeye bastı.
Galatasaray'ın eylül ayında Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco de Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Oyuncunun performansından memnun olan Brezilya takımı, Cuesta'yı kadrosunda tutmak istiyor.
26 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Fernando Diniz'in güvenini kazandı. 17 maçta forma giyerek ilk 11'i değişilmezi haline gelen Cuesta, 1 kez de gol kaydetti.
Ge Globo'da yer alan haberde, Vasco de Gama, Galatasaray'a 1.5 milyon Euro ödeyerek oyuncunun kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.
Daha sonra ise yaklaşık 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak kalıcı olarak transferi tamamlayacak.