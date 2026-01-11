Yeni Şafak
Avrupa bu transferi konuşuyor! "Rüya gibi başlangıç": Guendouzi 3 günde İtalya'yı pişman etti

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirir geçirmez tarih yazdı. Süper Kupa finalinde Galatasaray ağlarını sarsan Fransız oyuncu için Avrupa basını "Çılgın hafta" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi sarı-lacivertli takımdaki ilk maçında golünü kaydetti. Fenerbahçe'deki ilk maçında şampiyonluk sevinci yaşayan Guendouzi’nin Süper Kupa’da Galatasaray karşısındaki performansı, Avrupa basınında geniş yer buldu.

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

SPORTSMEDIASET: “Guendouzi Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'a karşı gol ve bir kupa. Guendouzi, Lazio'yla oynadığı son maçtan üç gün sonra, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği Türkiye Süper Kupası maçında ilk golü attı.”


"TÜRKİYE'DE ANINDA PARLADI"

LA GAZETTA DELLA SPORT: “Guendouzi, Türkiye’de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi.”


"F.BAHÇE TARAFTARINA KENDİNİ BÖYLE TANITTI"

CORRIERE DELLA SPORT: “Ceza sahası kenarından gelen sert bir şut ve durdurulamaz bir top. Matteo Guendouzi, Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı. Eski Lazio orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 28. dakikada attığı güzel golle maçın kilidini açtı.”


"DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ"

SKY SPORTS: “Matteo Guendouzi, Türkiye'deki ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta Fenerbahçe'ye transfer olan Lazio'nun eski oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbide ilk maçına çıktı. İlk 11'de başlayan Guendouzi, açılış golünü attı ve kupayı kaldırdı.”


