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Spor

Avrupa devinden Fenerbahçe’ye sürpriz teklif: Yıldız futbolcu ayrılıyor

14:34 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:34 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’ndan sonra bir ayrılık haberi daha geldi. Avrupa devi Atalanta sarı-lacivertlilerin yıldızına talip oldu. Sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan oyuncunun gitmesine sıcak bakılıyor. Oyuncu için son kararı ise teknik direktör Jose Mourinho verecek. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun stoper hattında ilk tercihlerden olmayan Rodrigo Becao'ya Torino'nun ardından Atalanta da ilgi göstermeye başladı.


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Toloi, Kolosinac ve Scalvini'nin sakatlıklarının ardından Atalanta, Rodrigo Becao'yu transfer listesine ekledi.


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Fenerbahçe'nin Becao için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama talebinde bulunabileceği belirtildi.

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Daha önce İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Becao'nun lige de yabancılık çekmeyeceğinden dolayı Atalanta Teknik Direktörü Gasperini için ilk tercihlerden biri olduğu aktarıldı.


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Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Becao, bu karşılaşmalarda 1.730 dakika süre aldı.


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28 yaşındaki stoper 1 kez gol katkısı verdi.

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Becao'nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Futbol hayatına Brezilya'nın EC Bahia altyapısında başlayan Becão, daha sonra Rusya'nın güçlü ekiplerinden CSKA Moskova ve İtalya Serie A'da yer alan Udinese'de forma giymiştir. 

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2023 yılında ise Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye gelmiştir.

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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Rodrigo Becao
#Atalanta
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