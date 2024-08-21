Avrupa devinden Fenerbahçe’ye sürpriz teklif: Yıldız futbolcu ayrılıyor

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’ndan sonra bir ayrılık haberi daha geldi. Avrupa devi Atalanta sarı-lacivertlilerin yıldızına talip oldu. Sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan oyuncunun gitmesine sıcak bakılıyor. Oyuncu için son kararı ise teknik direktör Jose Mourinho verecek. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun stoper hattında ilk tercihlerden olmayan Rodrigo Becao'ya Torino'nun ardından Atalanta da ilgi göstermeye başladı.
Toloi, Kolosinac ve Scalvini'nin sakatlıklarının ardından Atalanta, Rodrigo Becao'yu transfer listesine ekledi.
Fenerbahçe'nin Becao için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama talebinde bulunabileceği belirtildi.
Daha önce İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Becao'nun lige de yabancılık çekmeyeceğinden dolayı Atalanta Teknik Direktörü Gasperini için ilk tercihlerden biri olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Becao, bu karşılaşmalarda 1.730 dakika süre aldı.
28 yaşındaki stoper 1 kez gol katkısı verdi.
Becao'nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Futbol hayatına Brezilya'nın EC Bahia altyapısında başlayan Becão, daha sonra Rusya'nın güçlü ekiplerinden CSKA Moskova ve İtalya Serie A'da yer alan Udinese'de forma giymiştir.
2023 yılında ise Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye gelmiştir.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.