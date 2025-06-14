Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ayrılığı kesinleşti: Raheem Sterling Süper Lig’e geliyor!

Ayrılığı kesinleşti: Raheem Sterling Süper Lig’e geliyor!

15:1614/06/2025, السبت
G: 14/06/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek adına büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi tecrübeli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler, Chelsea’nin 30 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling’i gündemine aldı.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi isimlerin ayrılmasından sonra hücuma hem tecrübeli hem 'aç' isimleri getirmek isteyen Fenerbahçe'de Raheem Sterling ismi gündeme geldi.


Geçen yıl da temas kurulan ancak Arsenal'a gitmeyi seçen İngiliz kanat oyuncusu, burada istediğini bulamadı. Kiralık oynadığı Arsenal'da 28 maçta 1143 dakika süre bulabilen Sterling, 1 gol ve 5 asist üretebildi.


2022'de oyuncuyu 56.2 milyon euroya kadrosuna katan Chelsea ise daha fazla zarar etmeden bu yaz dönemi ayrılığı gerçekleştirmeyi hedefliyor.


YILDIZLAR GÖZDEN DÜŞTÜ


İngiliz basınında Fenerbahçe-Sterling teması hakkında şunlar yazıldı: "Grealish, Rashford, Sterling, Sancho gibi İngiliz takımının ünlü kanat oyuncuları gözden düşmüş durumda. Çeşitli söylentilere rağmen bu isimlere Premier Lig'de ilgi çok zayıf. Çoğu Dünya Kupası'nda yer almak istiyor ancak şans bulamıyorlar.


Transfer penceresi açıldığında takımlar bu oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Bir dönemin yıldızı olan Sterling'in Chelsea'den ayrılacağı açık. Maresca, onu kullanmayacağını söyledi."


FENERBAHÇE EN NET TAKIM



Haberin devamında, "Oyuncunun Arsenal'da oynama olasılığı ortadan kalktı ve onu transfer edecek bir Premier Lig kulübü hayal etmek zor. Suudi Ligi'ne gitmeyi çoktan reddetmiş durumda.


Türk takımı Fenerbahçe beklenmedik şekilde favori olarak ortaya çıkıyor. Sterling'in Türkiye'de bir süre kalması muhtemel görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Sol, sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, forvet olarak da kullanıldı. Liverpool'da yakaladığı çıkıştan sonra 2015'te City'nin yolunu tuttu ve Guardiola'nın sol kanattaki skor makinesi oldu.


#Fenerbahçe
#Raheem Sterling
#Chelsea
#Arsenal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS LİSE İL İL TABAN PUANLARI 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir?