Ayrılığı kesinleşti: Raheem Sterling Süper Lig’e geliyor!

YILDIZLAR GÖZDEN DÜŞTÜ





İngiliz basınında Fenerbahçe-Sterling teması hakkında şunlar yazıldı: "Grealish, Rashford, Sterling, Sancho gibi İngiliz takımının ünlü kanat oyuncuları gözden düşmüş durumda. Çeşitli söylentilere rağmen bu isimlere Premier Lig'de ilgi çok zayıf. Çoğu Dünya Kupası'nda yer almak istiyor ancak şans bulamıyorlar.



