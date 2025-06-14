Ayrılığı kesinleşti: Raheem Sterling Süper Lig’e geliyor!

Fenerbahçe, yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek adına büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi tecrübeli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler, Chelsea’nin 30 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling’i gündemine aldı.
Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi isimlerin ayrılmasından sonra hücuma hem tecrübeli hem 'aç' isimleri getirmek isteyen Fenerbahçe'de Raheem Sterling ismi gündeme geldi.
Geçen yıl da temas kurulan ancak Arsenal'a gitmeyi seçen İngiliz kanat oyuncusu, burada istediğini bulamadı. Kiralık oynadığı Arsenal'da 28 maçta 1143 dakika süre bulabilen Sterling, 1 gol ve 5 asist üretebildi.
2022'de oyuncuyu 56.2 milyon euroya kadrosuna katan Chelsea ise daha fazla zarar etmeden bu yaz dönemi ayrılığı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
YILDIZLAR GÖZDEN DÜŞTÜ
İngiliz basınında Fenerbahçe-Sterling teması hakkında şunlar yazıldı: "Grealish, Rashford, Sterling, Sancho gibi İngiliz takımının ünlü kanat oyuncuları gözden düşmüş durumda. Çeşitli söylentilere rağmen bu isimlere Premier Lig'de ilgi çok zayıf. Çoğu Dünya Kupası'nda yer almak istiyor ancak şans bulamıyorlar.
Transfer penceresi açıldığında takımlar bu oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Bir dönemin yıldızı olan Sterling'in Chelsea'den ayrılacağı açık. Maresca, onu kullanmayacağını söyledi."
FENERBAHÇE EN NET TAKIM
Haberin devamında, "Oyuncunun Arsenal'da oynama olasılığı ortadan kalktı ve onu transfer edecek bir Premier Lig kulübü hayal etmek zor. Suudi Ligi'ne gitmeyi çoktan reddetmiş durumda.
Türk takımı Fenerbahçe beklenmedik şekilde favori olarak ortaya çıkıyor. Sterling'in Türkiye'de bir süre kalması muhtemel görünüyor." ifadelerine yer verildi.
Sol, sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, forvet olarak da kullanıldı. Liverpool'da yakaladığı çıkıştan sonra 2015'te City'nin yolunu tuttu ve Guardiola'nın sol kanattaki skor makinesi oldu.