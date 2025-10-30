Azerbaycan Aboubakar’ı konuşuyor: 3 günde viral oldu!

Hatayspor'dan ayrılışının ardından kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan Vincent Aboubakar, sürpriz bir kararla Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye transfer olmuştu. 33 yaşındaki Kamerunlu golcünün yeni adresi, daha ilk günlerden itibaren adeta bir şov sahnesine dönüştü. Tecrübeli forvet, sadece üç günlük inanılmaz bir periyotta iki farklı maçta sahaya çıkarak takımına büyük bir skor katkısı sağladı ve ülkenin bir numaralı gündemi oldu. İşte detaylar.

1 /6 Mayıs ayında Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye transfer olmuştu.

2 /6 33 yaşındaki Kamerunlu golcünün Azerbaycan serüveni harika başladı. Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkan Aboubakar, performansı ve skor katkısıyla dikkat çekti.

3 /6 Ligde oynanan Kebele maçında 20 dakika süre alan Aboubakar, bu süreye 1 gol ve 1 asist sığdırdı. Neftçi maçı 2-0 kazandı.



4 /6 Aboubakar dün ise Azerbaycan Kupası 2. turunda MOİK ile oynanan maçta 45 dakika sahada kaldı. Tecrübeli forvet, Neftçi'nin 6-2 kazandığı maçta 2 gollük katkı verdi.



5 /6 Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkıp 3 gol, 1 asistlik istatistik yakalayan Vincent Aboubakar, ülke basınında da gündem oldu.