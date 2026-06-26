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Azerbaycanlı spikerden Barış Alper Yılmaz'a olay tepki

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper Yılmaz'a olay tepki

10:5826/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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A Millilerin ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Azerbaycanlı spikerin Barış Alper Yılmaz'ın son dakikalarda kaçırdığı net gole verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon ise Azerbaycanlı spikerin tepkisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Mücadelenin 89. dakikasında skor 2-2 devam ederken Barış Alper Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı net fırsatı gole çeviremedi.

Pozisyonu anlatan Azerbaycanlı spiker, "Bunu değerlendiremeyip neyi değerlendireceksin? Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz" sözleriyle milli futbolcunun kaçırdığı fırsata tepki gösterdi.

Azerbaycanlı spikerin Barış Alper Yılmaz'a yönelik bu yorumu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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