İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Barça'ya kupayı getiren golleri 36, 73. dakikada Raphinha (2) ile 45+4. dakikada Robert Lewandowski attı. Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler 68. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Hansi Flick'in ekibi Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek 16. Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.
Barcelona'ya kupayı getiren golleri 36, 73. dakikada Raphinha (2) ile 45+4. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Katalan devinde Frenkie De Jong 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.
Real Madrid'in gollerini ise 45+2. dakikada Vinicius Jr ve 45+6. dakikada Gonzalo attı. Milli oyuncumuz Arda Güler, El Clasico'ya yedek kulübesinde başlarken, oyuna 68. dakikada dahil oldu.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Real Madrid maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.