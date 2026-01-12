İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Barça'ya kupayı getiren golleri 36, 73. dakikada Raphinha (2) ile 45+4. dakikada Robert Lewandowski attı. Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler 68. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /5 İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

2 /5 Hansi Flick'in ekibi Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek 16. Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

3 /5 Barcelona'ya kupayı getiren golleri 36, 73. dakikada Raphinha (2) ile 45+4. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Katalan devinde Frenkie De Jong 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

4 /5 Real Madrid'in gollerini ise 45+2. dakikada Vinicius Jr ve 45+6. dakikada Gonzalo attı. Milli oyuncumuz Arda Güler, El Clasico'ya yedek kulübesinde başlarken, oyuna 68. dakikada dahil oldu.