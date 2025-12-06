Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir FK evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz yönetecek. Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, mücadelede takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Sebistain Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek. RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak. Başakşehir FK - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /15 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanına gidiyor. Başakşehir Fatih Teirm Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.



2 /15 Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

3 /15 Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak.



4 /15 Ligde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 16 puan ve averajla 9. sırada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 19 kez fileleri havalandıran turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.



5 /15 FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK VE SAKAT? Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.



6 /15 Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, mücadelede takımını yalnız bırakacak.



7 /15 Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde kalan haftalarında forma giyemeyecek.



8 /15 Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.



9 /15 Sebistain Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.



10 /15 BAŞAKŞEHİR’DE KİMLER EKSİK VE SAKAT? RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.



11 /15 TEK GALİBİYET Başakşehir, bu sezon ligde ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi.



12 /15 Turuncu-lacivertli ekip, sahasında oynadığı 6 mücadelede sadece bir galibiyet alabildi. Bu müsabakalarda 3 kez berabere kalan ve 2 defa da sahadan puansız ayrılan İstanbul temsilcisi, 12 puan kaybı yaşadı.



13 /15 RAMS Başakşehir, iç sahada sadece Hesap.com Antalyaspor'u son dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yendi.



14 /15 Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Galatasaray ile Trabzonspor'a da mağlup oldu.

