Geçtiğimiz yıllarda Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan İstanbul temsilcisi, bu sezon da Konferans Ligi'nde adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Turuncu-lacivertliler, ikinci ön eleme turunda oynayacağı maçlarda avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.