Temsilcimiz RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kurayla birlikte netlik kazandı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak ülkemizi Avrupa arenasında temsil etmeye hak kazanan turuncu-lacivertliler, grup aşamasına giden bu uzun yolda ilk ciddi sınavını verecek. Peki, Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki rakibi kim oldu, ilk maçlar ne zaman oynanacak ve kura çekiminde neler yaşandı? İşte detaylar.
Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı başlarken, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan kura sonucunda Türk futbolunu Avrupa arenasında temsil edecek ekiplerden biri olan Başakşehir'in rakibi de netlik kazandı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde Konferans Ligi ikinci ön eleme turu eşleşmeleri belirlenirken, Başakşehir cephesinde de rakibin belli olmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Teknik heyet ve futbolcular, Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına giden yolda ikinci ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından eşleştiği rakibini geçerek Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz yıllarda Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan İstanbul temsilcisi, bu sezon da Konferans Ligi'nde adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Turuncu-lacivertliler, ikinci ön eleme turunda oynayacağı maçlarda avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.
BAŞAKŞEHİR'İN UEFA KONFERANS LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek) - Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesi galibiyle eşleşti.