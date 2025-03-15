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Bayern Münih’te Sacha Boey gelişmesi: Takımdan gönderiliyor!

Bayern Münih’te Sacha Boey gelişmesi: Takımdan gönderiliyor!

14:3415/03/2025, Saturday
G: 15/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Bayern Münih Galatasaray’dan 30 milyon euro bedelle transfer ettiği Sacha Boey için kararını verdi. Üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Fransız futbolcu takımdan gönderilecek. Peki, Sacha Boey hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey için karar çıktı.


Alman devinde geçirdiği üst üste sakatlıkların ardından forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcu, takımdan gönderilecekler listesine eklenecek.

Bild muhabiri Christian Falk, Boey'in takıma adapte olamadığını ve yaz aylarında kendisine gelecek tekliflerin değerlendirileceğini aktardı.


Öte yandan Bayern Münih, Sacha Boey'in satılması halinde de yeni bir sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmayacağı paylaşıldı.


Bu sezon 12 resmi maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 kez asist katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

#Bayern Münih
#Sacha Boey
#Galatasaray

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