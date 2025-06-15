Kompany, ABD'de düzenlendiği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak, "Leroy hala bizim oyuncumuz. Onun burada olmasını istiyorduk. Sonuçta transfer dönemlerine biz karar vermiyoruz. Sanıyorum ondan 4 maç faydalanacağız" ifadelerini kullandı.