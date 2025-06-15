Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Leroy Sane, Bayern Münih ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda forma giyecek. Alman yıldızın Galatasaray'a imza attıktan sonra Bayern formasıyla turnuva oynayacak olmasına ilişkin Bayern cephesinden tartışma çıkartan açıklamalar geldi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferi ve oyuncunun Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda forma giyecek olması hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a transferi sonrasında Bayern Münih'teki sözleşmesini tamamlamak için ABD'deki turnuvaya dahil olan Leroy Sane, Alman ekibi için Haziran ayındaki maçlarda forma giyecek.
Kompany, ABD'de düzenlendiği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak, "Leroy hala bizim oyuncumuz. Onun burada olmasını istiyorduk. Sonuçta transfer dönemlerine biz karar vermiyoruz. Sanıyorum ondan 4 maç faydalanacağız" ifadelerini kullandı.
Kompany, Sane'deki durumun Müller içinde geçerliği olduğunu söylerken profesyonel oyuncular olarak onların takımlarına faydalı olacaklarını belirtti.
Kompany'nin açıklamaları Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Sarı Kırmızılı taraftarlar, bonservisi alınan Sane için "Leroy bizim" diyen Kompany için tepki mesajları paylaştı.
Önceki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan Sane'nin sözleşmesi için sigorta yapıldı. Alman yıldız, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sakatlık geçirmesi halinde sakatlık süresince maaşı bu sigorta tarafından karşılanacak.
Leroy Sane, beş sezonluk Bayern kariyerinde 220 maçta 61 gol atarken 55 de asist yapma başarısı göstermişti.