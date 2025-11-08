Yeni Şafak
Beklenen oluyor! Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski devri bitiyor: Bonservisi bile belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon da istikrarsız performansıyla beklentilerin altında kalan Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalmaya başladı. Son olarak Viktoria Plzen maçındaki oyunuyla geçer not alamayan Polonyalı yıldıza, Lyon'un ardından Hollanda devi PSV Eindhoven da talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncu için istediği rakamı belirledi.

Fenerbahçe'de bu sezon da beklentilerin altında kalan Sebastian Szymanski'nin takımdan ayrılması gündemde.


Son oynanan Viktoria Plzen maçında da geçerli not alamayan Sebastian Szymanski için Lyon'un ardından PSV'nin de devreye girdiği iddia edildi.


Sabah'a göre PSV, ara transfer döneminde Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Polonyalı futbolcunun bonservisini belirledi.


FENERBAHÇE, SZYMANSKI'NİN BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ


Buna göre Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon euro ödemişti.


Bu sezon 19 maça çıkıp 919 dakika süre alan Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.


