Beklenen oluyor! Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski devri bitiyor: Bonservisi bile belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon da istikrarsız performansıyla beklentilerin altında kalan Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalmaya başladı. Son olarak Viktoria Plzen maçındaki oyunuyla geçer not alamayan Polonyalı yıldıza, Lyon'un ardından Hollanda devi PSV Eindhoven da talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncu için istediği rakamı belirledi.

4 /5 FENERBAHÇE, SZYMANSKI'NİN BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Buna göre Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon euro ödemişti.

