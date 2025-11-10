Benfica yine kayıplarda! Jose Mourinho'nun hakem tepkisi gündem oldu

Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.