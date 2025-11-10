Yeni Şafak
Benfica yine kayıplarda! Jose Mourinho'nun hakem tepkisi gündem oldu

10:5110/11/2025, Pazartesi
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, ligin 11. haftasında Casa Pia ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Yaşanan puan kaybı sonrası Portekizli teknik adamın, maçın hakemine yönelik tepkisi gündem oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Ligi’nin 11. haftasında Casa Pia'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Benfica, Heorhiy Sudakov'un golüyle önde tamamladı. Maçın 60. dakikasında ise Vangelis Pavlidis farkı ikiye çıkardı.

Bu golden 5 dakika sonra Casa Pia penaltıdan yararlanamazken pozisyonun devamında Tomas Araujo topu kendi ağlarına gönderdi ve fark bire indi. Maçın uzatma dakikalarında ise Casa Pia, 90+1'de Renato Nhaga'nın golüyle skoru eşitledi.

Mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlanırken Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda sahaya girip hakemlere tepki gösterdi ve basın toplantısında penaltı kararını eleştirdi. 

Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Casa Pia beraberliği sonrası 25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düşmüş oldu.

