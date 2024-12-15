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Beşiktaş Adana'ya beş önemli eksikle gitti

Beşiktaş Adana'ya beş önemli eksikle gitti

16:3115/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda yarın oynanacak maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede beş futbolcu yer almadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Adana Demir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde Adana yolculuğu öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. 

BEŞİKTAŞ'IN ADANA DEMİRSPOR MAÇI KADROSU:

Sakatlıkları bulunan Jean Onana, Ciro Immobile, Milot Rashica, Gabriel Paulista ile cezalı Gedson Fernandes kafilede yer almadı. İyileşen Felix Uduokhai kadroya alındı.



#Beşiktaş
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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