Beşiktaş Adana'ya beş önemli eksikle gitti

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda yarın oynanacak maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede beş futbolcu yer almadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Adana Demir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde Adana yolculuğu öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN ADANA DEMİRSPOR MAÇI KADROSU:
Sakatlıkları bulunan Jean Onana, Ciro Immobile, Milot Rashica, Gabriel Paulista ile cezalı Gedson Fernandes kafilede yer almadı. İyileşen Felix Uduokhai kadroya alındı.