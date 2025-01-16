Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma oranları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu kulvarda mutlu sona ulaşma ihtimalleri güncellendi. İşte ayrıntılar...

1 /7 UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray play-off'a kalma mücadelesini sürdürüyor.

2 /7 Galatasaray, yeni formatlı Avrupa Ligi'nde namağlup ilerlerken 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Dinamo Kiev'i konuk edecek.

3 /7 Fenerbahçe ise 6 puanla 21. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek.

4 /7 Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 6 puanla 28. sırada yer alırken İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

5 /7 Öte yandan temsilcilerimizin, Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri güncellendi.

6 /7 İşte Football Meets Data'da yer alan oranlara göre takımlarımızın Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşma ihtimalleri...