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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma oranları belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma oranları belli oldu

13:0516/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu kulvarda mutlu sona ulaşma ihtimalleri güncellendi. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray play-off'a kalma mücadelesini sürdürüyor.

Galatasaray, yeni formatlı Avrupa Ligi'nde namağlup ilerlerken 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Fenerbahçe ise 6 puanla 21. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 6 puanla 28. sırada yer alırken İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Öte yandan temsilcilerimizin, Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri güncellendi.

İşte Football Meets Data'da yer alan oranlara göre takımlarımızın Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşma ihtimalleri...

Galatasaray - Yüzde 5

Fenerbahçe - Yüzde 2

Beşiktaş - Yüzde 0.03

#UEFA Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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