Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi takımların son durumları, eksik ve cezalılar merak ediliyor. İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

1 /9 Süper Lig'e milli maçlar haftası nedeniyle verilen aradan önce son 3 karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Alper Akarsu yönetecek.

2 /9 Beşiktaş, sahasında taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

3 /9 Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip haftaya 5. sırada girdi.

4 /9 Süper Lig'de geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

5 /9 GÖZLER İMMOBİLE'DE

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Golcü futbolcunun bugün maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

6 /9 İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti. Arnavutluk milli takımında sakatlanan ve tedavisine başlanan bulunan Muçi, bu maçta forma giyemeyecek.

7 /9 3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı bulunan isimler Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, bugünkü Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri durumunda haftaya Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

8 /9 İŞTE BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mario, Semih.



