Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi takımların son durumları, eksik ve cezalılar merak ediliyor. İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'e milli maçlar haftası nedeniyle verilen aradan önce son 3 karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Alper Akarsu yönetecek.
Beşiktaş, sahasında taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip haftaya 5. sırada girdi.
Süper Lig'de geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.
GÖZLER İMMOBİLE'DE
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Golcü futbolcunun bugün maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti. Arnavutluk milli takımında sakatlanan ve tedavisine başlanan bulunan Muçi, bu maçta forma giyemeyecek.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta üçer sarı kartı bulunan isimler Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, bugünkü Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri durumunda haftaya Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mario, Semih.
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Silva, Solet, Ahmed, Ogün, Tijanic, Fofana, Romulo.