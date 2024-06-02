Beşiktaş ilk teması kurdu: Yarım kalan hikaye için geri dönüyor!

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürüyor. Razvan Lucescu'yla yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alan siyah-beyazlılar rotayı yeni adaylara çevirdi. Kartal’ın 2013-2015 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli ismin Başkan Hasan Arat ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Detaylar haberimizde.
Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Slaven Bilic oldu.
Siyah-beyazlıların 2013-2015 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapan Bilic'in, Başkan Hasan Arat ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Hırvat medyasında yer alan haberde Slaven Bilic ile geçen hafta bir görüşme gerçekleştirildiği iddia belirtildi.
55 yaşındaki teknik adamın Başkan Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesinde olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği de haberde yer aldı.
Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fateh ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Slaven Bilic'in Avrupa kulüplerinin yanı sıra bir milli takımda da teklif aldığına yer verildi.
2013-2014 sezonunda Beşiktaş'taki ilk sezonunu geçiren Bilic, ligde topladığı 62 puanla sezonu 3. sırada tamamlamıştı.
İkinci sezonda 69 puan toplayan Hırvat teknik adam Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligi bir kez daha 3. sırada tamamlamıştı.
Bilic, 2001 yılında teknik direktörlüğe başladı.
Hırvatistan milli takımını 2006 ve 2014 Dünya Kupaları'na ve 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonası'na taşıdı.