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Spor

Beşiktaş ilk teması kurdu: Yarım kalan hikaye için geri dönüyor!

11:27 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:28 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürüyor. Razvan Lucescu'yla yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alan siyah-beyazlılar rotayı yeni adaylara çevirdi. Kartal’ın 2013-2015 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli ismin Başkan Hasan Arat ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Detaylar haberimizde.

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Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Slaven Bilic oldu. 

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Siyah-beyazlıların 2013-2015 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapan Bilic'in, Başkan Hasan Arat ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Hırvat medyasında yer alan haberde Slaven Bilic ile geçen hafta bir görüşme gerçekleştirildiği iddia belirtildi. 

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55 yaşındaki teknik adamın Başkan Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesinde olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği de haberde yer aldı.

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Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fateh ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Slaven Bilic'in Avrupa kulüplerinin yanı sıra bir milli takımda da teklif aldığına yer verildi.

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2013-2014 sezonunda Beşiktaş'taki ilk sezonunu geçiren Bilic, ligde topladığı 62 puanla sezonu 3. sırada tamamlamıştı. 

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İkinci sezonda 69 puan toplayan Hırvat teknik adam Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligi bir kez daha 3. sırada tamamlamıştı.

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Bilic, 2001 yılında teknik direktörlüğe başladı.

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Hırvatistan milli takımını 2006 ve 2014 Dünya Kupaları'na ve 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonası'na taşıdı.

#Beşiktaş
#Slaven Bilic
#Süper Lig
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