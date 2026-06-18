Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bonservisi 15 milyon euro

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcu için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de transfer girişimlerine hız veren Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, Beşiktaş'ın listesinde yer alan ismin peşine düştü.
Forvet transferinin yanı sıra sol bek takviyesi de düşünen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın gündemindeki Kassoum Ouattara için Monaco ile görüşmelere başladı. Sözcü'ye göre Fransızlar bu transfer için 15 milyon euro talep ediyor.
Monaco ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kassoum Ouattara'nın transferini zorunlu satın alma opsiyonlu formülle tamamlamayı hedefliyor.
2025-26 sezonunda Monaco formasıyla toplam 24 maça çıkıp 1363 dakika süre alan Kassoum Ouattara, 4 asistlik skor katkısı vermişti.