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Beşiktaş sezonu açıyor: Tarih belli oldu

Beşiktaş sezonu açıyor: Tarih belli oldu

15:177/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için takvimi belirledi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, futbolcular 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 17:00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanarak ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.


Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.


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