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Spor

Beşiktaş'a Omar Colley piyangosu

14:38 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:49 - 26/08/2024 Pazartesi
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Transferin hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta, Gambiyalı stoper Omar Colley'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelen futbolcular kadar gidecek olanlar da merak konusu.




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Siyah-beyazlılarda geleceği belirsizliğini koruyan Omar Colley için yeni bir iddia ortaya atıldı.



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Milliyet'te yer alan habere göre Omar Colley'e PAOK talip oldu.


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Yunan ekibinin kısa süre içerisinde siyah-beyazlılara teklif yapacağı iddia edildi.


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Omar Colley, Beşiktaş formasıyla 46 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atma başarısı gösterdi.

#Beşiktaş
#Omar Colley
#Gambiya
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