Beşiktaş'a Omar Colley piyangosu

Transferin hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta, Gambiyalı stoper Omar Colley'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelen futbolcular kadar gidecek olanlar da merak konusu.
Siyah-beyazlılarda geleceği belirsizliğini koruyan Omar Colley için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Omar Colley'e PAOK talip oldu.
Yunan ekibinin kısa süre içerisinde siyah-beyazlılara teklif yapacağı iddia edildi.
Omar Colley, Beşiktaş formasıyla 46 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atma başarısı gösterdi.