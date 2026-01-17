Yeni Şafak
Beşiktaş'ın ilk transferi stoper oldu: Anlaşma resmen açıklandı

20:2217/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ayrılığı sonrası stoper mevkiine ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'de forma giyen başarılı savunma oyuncusunu 11.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Gabriel Paulista'nın ayrılığı sonrası o bölgeyi doldurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Premier Lig'de forma giyen savunma oyuncusunu renklerine bağlıyor.

Fransa basınında Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Agbadou transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper için İngiliz ekibine 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferde son detaylar görüşülüyor.

28 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon toplamda 16 karşılaşmaya çıkarken 2 asistlik performans sergiledi. 1,92 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.


#Beşiktaş
#Transfer
#Emmanuel Agbadou
