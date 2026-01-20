Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’ın yıldızı bavulunu hazırladı: Gece yarısı Portekiz’e uçtu! İşte yeni adresi…

Beşiktaş’ın yıldızı bavulunu hazırladı: Gece yarısı Portekiz’e uçtu! İşte yeni adresi…

19:5820/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ın genç yeteneği Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga’ya transfer oluyor. Siyah-beyazlıların bu transferden 7 milyon euro net bonservis ve 500 bin euro bonusun yanı sıra sonraki satıştan %20 pay alacağı öğrenildi. İşte detaylar.

Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz, Portekiz'e geri dönüyor.


Geçen sezon kiralık olarak Rio Ave'de forma giyen Demir Ege, bu kez Braga'ya gidiyor.


ANLAŞMA SAĞLANDI


Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağladı. Braga'nın, genç futbolcu için Beşiktaş'a 7.5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.


Genç futbolcu, Braga'ya transferini tamamlamak için bugün (Salı) Portekiz'e gitti.


SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

"GİTMEK İSTİYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından kadro planlaması ve transfer için konuştu.



Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:


"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca avro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz.


Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız ama sonunda düzlüğe çıkacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz.



Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."

SEZON PERFORMANSI


Beşiktaş'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


#Beşiktaş
#Demir Ege Tıknaz
#Braga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaşlık maaşı nedir, kimler yararlanacak? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) nasıl işleyecek? Uygulamada son tablo