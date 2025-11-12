Beşiktaş'ın yıldızı futbolu bırakma kararı aldı: Derbi öncesi başkana iletti

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyümeye devam ediyor. Sergen Yalçın ile arası bozuk olan Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisi öncesinde başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakma kararı aldığını ilettiği aktarıldı.
Sergen Yalçın göreve geldikten sonra hocayla problem yaşayan Rafa Silva için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisi öncesi, başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakmak istediğini söylediği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre; Futbolu bırakma kararı alan Rafa'yı ikna eden Serdal Adalı, milli arada geleceğine dair son noktayı koyacak.
Haberin detayları şu şekilde;
"Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili şu anda ciddi bir sıkıntı var. Bu, sıradan bir durum değil. Serdal Adalı bu hafta Rafa Silva ile son bir görüşme yapacak.
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söylemiş. Adalı ise kendisini derbide oynaması için ikna etmiş."
"Rafa Silva konusu artık çığırından çıkmak üzere. Serdal Adalı’nın bu konuda gerçekleri açıklaması gerekiyor.
Rafa ile yapılacak toplantı çok kritik. Duyduğum bazı şeyleri şu anda açık etmiyorum çünkü başkan ikna edebilir. Ancak o toplantıdan sonra hızlı bir karar alınması gerekiyor, sonucu ne olursa olsun."
"Kulüpte şunlar konuşuluyor, 'Rafa madem futbolu bırakmak istiyor, o zaman bir tazminat maddesi koyalım.' Bunlar bile konuşuluyor."
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Rafa Silva'nın sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.