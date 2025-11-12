Beşiktaş'ın yıldızı futbolu bırakma kararı aldı: Derbi öncesi başkana iletti

Haberin detayları şu şekilde;

"Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili şu anda ciddi bir sıkıntı var. Bu, sıradan bir durum değil. Serdal Adalı bu hafta Rafa Silva ile son bir görüşme yapacak.





Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söylemiş. Adalı ise kendisini derbide oynaması için ikna etmiş."















