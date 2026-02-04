Yeni Şafak
Beşiktaş’ta "geri dönecek" beklentisi vardı, İtalyanlar işi bitirdi: Serveti gözden çıkardılar!

20:034/02/2026, Çarşamba
Beşiktaş’ın sezon başında Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, İtalya’da yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor. Serie A'da Verona maçında attığı muazzam röveşata golüyle manşetleri süsleyen 20 yaşındaki forvet için Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi konuştu.

Cagliari, Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un bonservisi için kararını verdi.


İtalyan basınında yer alan habere göre, Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.


Cagliari'nin, çok büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanmak istediği belirtildi.


KULÜPTEN AÇIKLAMA


Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi de İtalyan basınında çıkan haberleri doğruladı. Angelozzi, "Semih Kılıçsoy'dan memnunuz ve satın alma opsiyonunu kullanmak istiyoruz." dedi.


TRANSFER ŞARTLARI


Cagliari, yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u 1 milyon euro kiralama, 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ın, Semih'in sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 29 Ocak Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Semih Kılıçsoy için Cagliari'den gelen resmi bir şey yok. Semih'i vermek istemedim ama çok gitmek istedi. Devre arasında opsiyonu kullanabileceklerini söylediler ama henüz bir şey yok." demişti.


İTALYA PERFORMANSI


Cagliari forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan genç futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.


