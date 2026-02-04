Beşiktaş’ta "geri dönecek" beklentisi vardı, İtalyanlar işi bitirdi: Serveti gözden çıkardılar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 29 Ocak Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Semih Kılıçsoy için Cagliari'den gelen resmi bir şey yok. Semih'i vermek istemedim ama çok gitmek istedi. Devre arasında opsiyonu kullanabileceklerini söylediler ama henüz bir şey yok." demişti.



