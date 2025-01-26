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Beşiktaş'ta iki isim daha yolcu

Beşiktaş'ta iki isim daha yolcu

11:3826/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta Can Kaleş Kasımpaşa'ya transfer oldu. Siyah-beyazlı takımdan iki isimin daha ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta başkan ve teknik direktörle başlayan değişim devam ediyor. 

Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılan isimlerden olan Can Keleş, sezonun geri kalan kısmında Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayacak.

Sezon başında 2 milyon 750 bin euro bonservisle alınan kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarda yalnızca 6 maçta şans bulurken, 101 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 

Öte yandan Fransa'nın Paris Saint Germain ekibinden kiralanan Ndour ve geçen sezon bonservisi ile alınan Onana da takımdan ayrılacak diğer isimler arasında yer alıyor. 

Onana'nın Fransa Ligi'nden bir takıma kiralanması beklenirken, Cher Ndour'un da bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain tarafından bir İtalyan ekibine satılmasının beklendiği öğrenildi.

#Beşiktaş
#Cher Ndour
#Jean Onana

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