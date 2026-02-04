Beşiktaş’ta istenmeyen adamdı: Yıldız futbolcu Arsenal’e transfer oluyor!

Beşiktaş’ta sakatlıklar ve performansıyla eleştirilerin odağı olan, sezon başında sözleşmesi feshedilen Alex Oxlade-Chamberlain için rüya gibi bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş ile yollarını ayırdığı geçtiğimiz ağustos ayından bu yana boşta olan Alex Oxlade Chamberlain ile İskoçya'nın Celtic takımı ilgileniyor.
Son aylarda eski takımı Arsenal ile antrenman yapan ve formunu korumaya çalışan İngiliz yıldız için Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill'dan açıklama geldi.
Daily Record'da yer alan habere göre; O'Neill, Chamberlain ile konuştuğunu belirtti ve orta saha oyuncusunun transferinde paranın sorun olmadığını dile getirdi.
32 yaşındaki futbolcunu hala formda olduğunu vurgulayan Celtic'in hocası, Chamberlain'in Arsenal'de forma giyme ihtimali de bulunduğunu ileri sürdü ve "Başka seçenekleri de olacak. Arsenal'de antrenman yapıyor ve Arsenal'de birkaç sakatlık oldu, bu yüzden onu kadrolarına bile alabilirler." dedi.
Alex Oxlade Chamberlain'i kadrosunda görmek istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Eğer bu gerçekleşmezse, şu anda burada iyi oyuncularımız var. Ama sonuçta onu kadromuzda görmek isterim." ifadelerini kullandı.