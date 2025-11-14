Beşiktaş'ta kriz masası! Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan ortak basın toplantısı

Rafa Silva'nın son dönemde mutsuzluğu, idmanlara katılmaması ve hatta futbolu bırakma isteği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Kulüp kaynakları, Portekizli oyuncunun ailesi ve menajeriyle görüşmek için izin aldığını doğrularken, Adalı'nın Silva'ya "15 milyon euro getir, git" resti çektiği öne sürüldü.



