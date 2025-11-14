Beşiktaş'ta kriz masası! Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan ortak basın toplantısı

Beşiktaş'ı sarsan Rafa Silva krizinde gözler, Kulüp Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı ortak açıklamaya çevrildi. İki önemli ismin Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenleyeceği kritik basın toplantısının saati netleşti.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi derinleşirken, kulüp camiasını ayağa kaldıran gelişmeler yaşandı. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili netlik getirmek üzere harekete geçti.
Serdal Adalı - Sergen Yalçın basın toplantısı ne zaman?
Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasıyla 15 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıda Adalı ve Yalçın'ın, başta Rafa Silva'nın kulüpteki durumu olmak üzere Futbol A Takımı'nın gündem maddelerini masaya yatıracağı belirtiliyor.
Rafa Silva'nın son dönemde mutsuzluğu, idmanlara katılmaması ve hatta futbolu bırakma isteği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Kulüp kaynakları, Portekizli oyuncunun ailesi ve menajeriyle görüşmek için izin aldığını doğrularken, Adalı'nın Silva'ya "15 milyon euro getir, git" resti çektiği öne sürüldü.
Bu gelişmelerin ardından taraftarlar, toplantıdan ayrılık açıklaması bekliyor; yorumcular ise "Silva'nın vedası resmiyet kazanabilir" diyor.
Beşiktaş'ın bu hamlesi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın odaklanmasını da etkileyecek. Toplantı sonrası net bir yol haritası çizilmesi umuluyor.