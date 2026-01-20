Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı gerçekleşiyor. Transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nın siyah-beyazlılarla anlaşma sağlamaya yakın olduğu yazıldı. Siyah-beyazlıların Rafa Silva transferinden kazanacağı bonservis ücreti de açıklandı.
Beşiktaş'ta futbolu bırakma noktasına gelen Portekizli yıldız Rafa Silva'nın ayrılığı artık gerçekleşiyor.
Ülkesi Portekiz'e dönmeye hazırlanan başarılı futbolcunun transferinde sona gelindiği yazıldı.
Benfica Sportif Direktörü Mario Branco gece saatlerinde Rafa Silva için İstanbul'a geldi.
Hürriyet'ye yer alan habere göre, transferin bonuslar dahil 7 milyon Euro karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu iki yıl sonra tekrardan Benfica'ya dönmüş olacak.