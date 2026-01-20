Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rafa Silva ayrılığı gerçekleşiyor: Yeni adresi ve bonservisi açıklandı

Rafa Silva ayrılığı gerçekleşiyor: Yeni adresi ve bonservisi açıklandı

10:0520/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı gerçekleşiyor. Transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nın siyah-beyazlılarla anlaşma sağlamaya yakın olduğu yazıldı. Siyah-beyazlıların Rafa Silva transferinden kazanacağı bonservis ücreti de açıklandı.

Beşiktaş'ta futbolu bırakma noktasına gelen Portekizli yıldız Rafa Silva'nın ayrılığı artık gerçekleşiyor.

Ülkesi Portekiz'e dönmeye hazırlanan başarılı futbolcunun transferinde sona gelindiği yazıldı.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco gece saatlerinde Rafa Silva için İstanbul'a geldi.

Hürriyet'ye yer alan habere göre, transferin bonuslar dahil 7 milyon Euro karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu iki yıl sonra tekrardan Benfica'ya dönmüş olacak.

#Beşiktaş
#Transfer
#Rafa Silva
#Benfica
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ: SGK yeni kapsamı açıkladı! Hangi meslekler listeye dahil edildi?