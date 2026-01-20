Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı gerçekleşiyor. Transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nın siyah-beyazlılarla anlaşma sağlamaya yakın olduğu yazıldı. Siyah-beyazlıların Rafa Silva transferinden kazanacağı bonservis ücreti de açıklandı.

1 /4 Beşiktaş'ta futbolu bırakma noktasına gelen Portekizli yıldız Rafa Silva'nın ayrılığı artık gerçekleşiyor.

2 /4 Ülkesi Portekiz'e dönmeye hazırlanan başarılı futbolcunun transferinde sona gelindiği yazıldı.

3 /4 Benfica Sportif Direktörü Mario Branco gece saatlerinde Rafa Silva için İstanbul'a geldi.