Beşiktaş'ta Rafa Silva operasyonu: Serdal Adalı devreye girdi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın, teknik direktör Sergen Yalçın ile sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı devreye girdi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasında bir kriz yaşandığı iddia ediliyor.
Sözleşmesinde 'Salon antrenmanı' yapmayacağına dair madde bulunduğu ileri sürülen Portekizli yıldızın, bu konuda hocasıyla sorun yaşadığı ifade edilmişti.
Antrenmanda yer almayan Rafa Silva sakatlığı gerekçesiyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
Sözcü gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva krizine nokta koymak istiyor.
Adalı'nın krizi tatlıya bağlamayı hedeflediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun da ayrılık konusunda henüz karar almadığı belirtildi.