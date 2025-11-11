Beşiktaş'ta Rafa Silva operasyonu: Serdal Adalı devreye girdi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın, teknik direktör Sergen Yalçın ile sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı devreye girdi.

1 /5 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasında bir kriz yaşandığı iddia ediliyor.

2 /5 Sözleşmesinde 'Salon antrenmanı' yapmayacağına dair madde bulunduğu ileri sürülen Portekizli yıldızın, bu konuda hocasıyla sorun yaşadığı ifade edilmişti.

3 /5 Antrenmanda yer almayan Rafa Silva sakatlığı gerekçesiyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

4 /5 Sözcü gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva krizine nokta koymak istiyor.