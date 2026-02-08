Süper Lig 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın o ismi kadroya almadı.

1 /4 Trendyol Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak.

2 /4 Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar yeni oyuncularıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

3 /4 Maça saatler kala kadrosunu belirleyen teknik direktör Sergen Yalçın, bir ismi liste dışı bıraktı. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgiye göre, Taylan Bulut, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.