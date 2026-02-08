Süper Lig 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın o ismi kadroya almadı.
Trendyol Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar yeni oyuncularıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Maça saatler kala kadrosunu belirleyen teknik direktör Sergen Yalçın, bir ismi liste dışı bıraktı. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgiye göre, Taylan Bulut, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde; Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Mustafa.