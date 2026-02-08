Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta maça saatler kala kadro dışı: Alanyaspor karşısında yok

Beşiktaş'ta maça saatler kala kadro dışı: Alanyaspor karşısında yok

12:218/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın o ismi kadroya almadı.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar yeni oyuncularıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Maça saatler kala kadrosunu belirleyen teknik direktör Sergen Yalçın, bir ismi liste dışı bıraktı. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgiye göre, Taylan Bulut, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde; Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Mustafa.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Taylan Bulut
#Alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura listesi sorgulama ekranı: Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir?