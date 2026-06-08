Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano kararını verdi: Üç ismi kampa dahi almayacak

Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzaladığı teknik direktör Vincenzo Italiano kolları sıvadı. İtalyan teknik adam, üç ismin biletini kesti ve sezon başı kampına dahil etmeme kararı aldı.
Siyah-beyazlılarda transfer gündemi hayli yoğun geçecek. Son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş; kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sol, sağ kanat ve forvet takviyesi yapacak.
2026-27 sezonun hazırlıkları ise 28 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz'da Slovakya'ya hareket edilecek.
Yönetim, birçok takviyeyi kampa yetiştirmek için yoğun mesai harcayacak.
Ayrılması beklenen oyuncular için de çeşitli kulüplere haber gönderildi. Yeni sezonda Ersin, Hyeon Gyu-oh gibi isimlerin kulübede olması bekleniyor.
3 ismi kampa dahi almayacak
Öte yandan teknik direktör Vincenzo Italiano, üç oyuncuyu kampa dahil etmeme kararı aldı.
Akşam'da yer alan habere göre Joao Mario, Al Musrati ve Jean Onana sezon başı kamp kadrosunda bulunmayacak.
Beşiktaş yönetimi üç futbolcuyu da gözden çıkardı. Bonservis için kaynak oluşturmak ve maaş bütçesinde yer açmak adına bu isimlerin satışı bekleniyor.