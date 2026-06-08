Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano kararını verdi: Üç ismi kampa dahi almayacak

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano kararını verdi: Üç ismi kampa dahi almayacak

09:298/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzaladığı teknik direktör Vincenzo Italiano kolları sıvadı. İtalyan teknik adam, üç ismin biletini kesti ve sezon başı kampına dahil etmeme kararı aldı.

Siyah-beyazlılarda transfer gündemi hayli yoğun geçecek. Son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş; kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sol, sağ kanat ve forvet takviyesi yapacak.

2026-27 sezonun hazırlıkları ise 28 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz'da Slovakya'ya hareket edilecek.

Yönetim, birçok takviyeyi kampa yetiştirmek için yoğun mesai harcayacak. 

Ayrılması beklenen oyuncular için de çeşitli kulüplere haber gönderildi. Yeni sezonda Ersin, Hyeon Gyu-oh gibi isimlerin kulübede olması bekleniyor.

3 ismi kampa dahi almayacak


Öte yandan teknik direktör Vincenzo Italiano, üç oyuncuyu kampa dahil etmeme kararı aldı.

Akşam'da yer alan habere göre Joao Mario, Al Musrati ve Jean Onana sezon başı kamp kadrosunda bulunmayacak.

Beşiktaş yönetimi üç futbolcuyu da gözden çıkardı. Bonservis için kaynak oluşturmak ve maaş bütçesinde yer açmak adına bu isimlerin satışı bekleniyor.

#Beşiktaş
#Vincenzo Italiano
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benzin ve motorin fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları