Beşiktaş'tan Salih Özcan'ı unutturacak transfer! Gelmek istiyor

Empoli altyapısından yetişen Kristjan Asllani, 2022 yılında kiralık olarak geldiği Inter'e bir yıl sonra 15.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Milano temsilcisinde 99 maçta 4 gol, 5 asistle oynayan Asllani, bu sezon Torino'da ise 16 maçta forma giydi ve skor katkısı sağlayamadı.