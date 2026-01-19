Beşiktaş'tan Salih Özcan'ı unutturacak transfer! Gelmek istiyor

Ara transfer dönemi çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, olumsuz yanıt aldığı Salih Özcan'ın yerine sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlıların istediği yıldız oyuncu da gelmeyi kabul etti.
Orta sahaya yapacağı takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Salih Özcan ile görüşmelerde bulundu ancak milli futbolcuyla anlaşma sağlanamayınca sürpriz bir isme yöneldi.
Borussia Dortmund'da forma giyen Salih, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dortmund'un sözleşmeli futbolcusu olarak kariyerime devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sabah gazetesinin haberine göre siyah-beyazlıların gündemine gelen yeni isim, Torino'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Inter'de bulunan Kristjan Asllani.
Torino'da istediği ortamı bulamayan Arnavut ön liberonun yeni kulüp arayışına girdiği ve Beşiktaş'ın yanı sıra Genoa ve Girona'nın da futbolcuyla ilgilendiği ileri sürüldü.
Haberde, siyah beyazlı yönetimin Asllani'nin mali şartları hakkında bilgi aldığı ve 23 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Empoli altyapısından yetişen Kristjan Asllani, 2022 yılında kiralık olarak geldiği Inter'e bir yıl sonra 15.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Milano temsilcisinde 99 maçta 4 gol, 5 asistle oynayan Asllani, bu sezon Torino'da ise 16 maçta forma giydi ve skor katkısı sağlayamadı.