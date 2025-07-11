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Bir dönem Real Madrid forması giymişti: Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı! Anlaşma an meselesi

Bir dönem Real Madrid forması giymişti: Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı! Anlaşma an meselesi

08:2211/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain’in (PSG) 28 yaşındaki İspanyol yıldızı için transferde önemli bir aşama kaydetti. İşte detaylar.

Yaz transfer döneminde hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.


The Athletic’in haberine göre, sarı-lacivertliler ile Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol oyuncu arasındaki görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedildi.


Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığı ve bu hamlenin, 2026 Dünya Kupası için İspanya Milli Takımı’na dönüş yolunda önemli bir adım olabileceğine inandığı vurgulandı.


Asensio'nun düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamayı hedeflediği ve Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe'yi bu açıdan ideal bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor.


Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibinde 21 resmi maçta 8 gol ve 1 asist kaydetti.


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