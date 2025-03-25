BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?

Maçın hakemi henüz açıklanmadı, ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı hakem atamama yönünde bir karar alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş Kulübü, bu konuda adalet ve eşitlik vurgusu yaparak TFF’ye çağrıda bulundu.



