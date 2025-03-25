Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Ezeli rekabette son olarak Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın rövanşı niteliğindeki bu mücadele, şampiyonluk yarışını etkileyecek. Deplasmanda 13 maçtır kaybetmeyen sarı-kırmızılılar kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, Beşiktaş - Galatasaray (BJK - GS) maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.
İki takım en son 28 Ekim 2024’te RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen’in golleriyle 2-1 galip gelirken, Beşiktaş’ın tek golü Ernest Muçi’den geldi.
Tarih boyunca 356 maçta Galatasaray 130 galibiyet, Beşiktaş 112 galibiyet aldı; 114 maç ise berabere bitti.
Galatasaray, bu sezon ligde namağlup liderliğini sürdürüyor ve derbiye favori olarak giriyor. Beşiktaş ise iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz peşinde.
Beşiktaş’ın ev sahipliğindeki maçta Tüpraş Stadyumu’nun tamamen dolması bekleniyor. Biletler 24 Mart’ta BJK SuperAPP üyelerine ön satışa çıktı, genel satış ise 25 Mart’ta başladı.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20:30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?
Maçın hakemi henüz açıklanmadı, ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı hakem atamama yönünde bir karar alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş Kulübü, bu konuda adalet ve eşitlik vurgusu yaparak TFF’ye çağrıda bulundu.